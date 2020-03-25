Число заразившихся в России выросло до 658 человек

Общее количество зараженных в России достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Плюс 163 за последние сутки.

120 случаев инфекции выявлено в Москве, шесть — в Московской области. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование (источник РИА Новости).

Всего в Москве 410 заболевших.

Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.