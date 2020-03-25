Родителей обяжут предоставлять в школу сведения о здоровье ребенка

В Госдуму внесен законопроект о школьной медицине. Согласно инициативе, родителей обяжут предоставлять в школу информацию о здоровье ребенка, если ему требуются особые условия для обучения, питания, занятий физкультурой.

Законопроект также даст право школьным учителям оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему ребенку. В настоящее время никто кроме медицинского работника не может оказывать экстренную первую помощь детям в школе.

«У родителей появится обязанность предоставлять школе полную информацию о здоровье ребенка, если ему требуются особые условия для занятий физкультурой, для организации процесса обучения или особое питание. Нужно исключить ситуации, при которых по неведению здоровье детей подвергается опасности», — прокомментировала соавтор законопроекта депутат Госдумы Светлана Бессараб.