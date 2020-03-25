Ритейлеры и рестораторы просят принять незамедлительные меры по спасению бизнеса

Операторы розничной торговли и сетей общественного питания направили коллективное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой принять незамедлительные меры и поддержать наиболее уязвимые отрасли экономики в связи с карантинными мерами.

Письмо подписали такие крупные ритейлеры и сети кафе и ресторанов, как Baon, Inventive Retail Group, СТОКМАНН, «Леонардо», Л’Этуаль, Теремок, “Ginza Project Moscow», Cofix, и другие.

Ритейлеры и рестораторы столкнулись со значительным падением трафика своих магазинов, ресторанов и кафе, что сказалось на продажах – сопоставимая с прошлым годом выручка упала в среднем в 2 раза. В настоящее время сети лишены законной возможности сокращения основных расходов — арендных и банковских платежей, в том числе расходов на эквайринг, а также налогов. Многие операторы находятся на грани закрытия, вследствие чего пострадает большое количество людей, занятых в отрасли. Только в сетях, подписавших письмо, работает более 150 000 человек, потеря работы которых в случае банкротства предприятий скажется не только на их семьях, но и в целом на отрасли.

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Среди мер, о принятии которых просят операторы розничной торговли и сети общественного питания: