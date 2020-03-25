Клерк.Ру

Курс ЦБ на завтра. Доллар – 77,79 рублей, евро – 84,15

И доллар, и евро подешевели. ЦБ объявил курс валют на завтра. Рубль продолжает понемногу отыгрывать ранее потерянные позиции.

доллар – 77,7928 руб.;

евро – 84,1485 руб.

По сравнению с сегодняшним курсом доллар подешевел на 1,06 руб., евро – на 1,28 руб.

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