Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

Что предложил Путин в видеообращении к людям 25 марта. Мы сделали для вас подборку в тезисах.

Для людей

С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля –. Транспорт и больницы работают. Аптеки, магазины, органы власти — тоже.

Ветеранам и труженикам тыла соответственно по 75 тыс. и 50 тыс. рублей выплатят еще в апреле. До майских праздников.

Семьям с маткапиталом – доп. выплаты по 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. С апреля ежемесячно, до 3 месяцев.

Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет – с июня.

На ближайшие 6 месяцев автоматически продлеваются соц. пособия и льготы без подтверждения доходов и их продления.

Выплаты по больничному – норма выплаты будет рассчитываться, исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. До конца 2020 года.

Пособие по безработице с 8000 в месяц увеличивается до 12130 рублей.

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На 6 месяцев каникулы по ипотеке и потребкредитам всем гражданам.

«Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной».

Для малого и среднего бизнеса

Нужно помочь малому и среднему бизнесу сохранить работников, а еще – отсрочка

Для микропредприятий отменят еще и страховые взносы на тот же срок. Плюс – отсрочка по кредитам на 6 месяцев.

Банкротство

Мораторий на банкротство компаний на 6 месяцев, для секторов наиболее затронутых кризисом.

Доходы и налоги

С 30 до 15% снизить взносы для зарплат свыше 1 МРОТ. Зарплаты равные или ниже 1 МРОТ ставка будет прежняя.

Для тех, кто выводит доходы в оффшоры — увеличение налога на дивиденды до 15%.

У кого проценты с банковских вкладов или инвестиций превышают 1 млн. — налог 13%. Это затронет около 1% вкладчиков

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А еще в России «останутся самые привлекательные и самые высокодоходные условия для вкладчиков в банках».