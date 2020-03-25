Голосование за поправки в Конституцию переносят. Путин новую дату не назвал

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию. Власть не хочет рисковать безопасностью людей.

Президент заявил о необходимости переноса даты голосования на «более позднюю дату».

Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.

Это цитата из обращения Путина к народу. Уже объявлено, что следующая неделя будет нерабочей, есть масса других важных заявлений, о которых мы напишем сразу, как информация появится на сайте Президента.

Напомним, что страна ждала голосование 22 апреля. Поправки предусматривают обнуление срока президентства Путина, новые формулировки о МРОТ, семье, Боге и многое другое. Но вмешались посторонние силы. Вчера Путин посещал больницу в Коммунарке. А сегодня оперштаб объявил о рекордном числе зараженных коронавирусом за последние сутки – сразу 163, из них 120 в Москве.