Путин предложил обложить налогом банковские вклады

Над.К Мне кажется, что у них в обращении какая-то нестыковка произошла. Писатели его попутали что-то. Д... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

MaxC НА РБК тоже написали, что не проценты, а само тело вклада...Налоги на доходы Для тех, кто выводит... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

mityai Безотносительно к ВВП, вот его слова: "Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить ... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

2nom А это - проверка на гражданскую сознательность. Если всё произойдёт именно так, как Вы пишите - ж... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

Над.К Много что. Например, морских львов на Галапагоссах, вулканы в Эквадоре, Ангкор Ват в Камбодже. Да... За нарушение карантина предлагают сажать

Oleg_Preobrazhenskii У кого проценты с банковских вкладов или инвестиций превышают 1 млн. — налог 13%. Это затронет ок... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

VikaV2193 Где Вы его нашли, можете скинуть ссылку? Путин объявил следующую неделю нерабочей

Квайгон ИП в тексте данного письма не упомянуты Путин объявил следующую неделю нерабочей

Над.К Так если последний день падает на выходной, он по закону переносится на первый рабочий... Путин объявил следующую неделю нерабочей

VikaV2193 Кому то надо и пыль чужих городов посмотреть. Люди разные же. Если бы Врубель не пожил в Италии, ... За нарушение карантина предлагают сажать

VikaV2193 Это дело хозяйское, езжайте куда хотите. Главное что б в удовольствие )... За нарушение карантина предлагают сажать

Vита отгулами будут перекрывать, хотя это и по желанию работника... Путин объявил следующую неделю нерабочей

Квайгон Письмо ФНС от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@ отменяются меры взыскания и приостановки по счетам для юрл... Путин объявил следующую неделю нерабочей

ananasik-s Кое-где текст уже разместили. По вопросу поддержки МСБ - боюсь, оказана она будет не всем, т.к.: ... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

Wern Упс, все-таки с суммы вклада более 1 млн. Почему тогда "Это затронет около 1% вкладчиков"? Не дум... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

Кошки Рyлят МСП и так концы с концами еле сводит, з/п платить нечем, так теперь уму еще придется и удвоить ФО... Путин объявил следующую неделю нерабочей

dana Да помимо этого - что, за неделю вирус пропадет? Что решит-то эта неделя? Ну кроме пиара для того... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах

Wern Все ж таки "У кого проценты с банковских вкладов или инвестиций превышают 1 млн." а не у кого вкл... Видеообращение Путина 25 марта. Самое главное в тезисах