Путин предложил обложить налогом банковские вклады

Владимир Путин предложил обложить НДФЛ проценты по банковским вкладам. С процентами от 1 миллиона.
«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал он в телеобращении сегодня.
Путин обратил особое внимание на то, что облагаться налогом будет не сам вклад, а проценты по нему. Такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков, заявил он.