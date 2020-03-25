Клерк.Ру

Путин подписал Указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Владимир Путин подписал сегодня вечером Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Согласно Указу, с 30 марта по 3 апреля 2020 г. объявляются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Указ не распространяется на работников:

  • непрерывно действующих организаций;
  • медицинских и аптечных организаций;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Отдельные указания даны органам государственной власти и местного самоуправления, а так же СМИ — им надо определить численность работников и служащих, которые должны обеспечить функционирование этих организаций и властей.

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