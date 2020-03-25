Путин подписал Указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Владимир Путин подписал сегодня вечером Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Согласно Указу, с 30 марта по 3 апреля 2020 г. объявляются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Указ не распространяется на работников:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Отдельные указания даны органам государственной власти и местного самоуправления, а так же СМИ — им надо определить численность работников и служащих, которые должны обеспечить функционирование этих организаций и властей.