1 млрд для бизнеса. Mail.ru Group поделится

Mail.ru Group выделит малому и среднему бизнесу ресурсы на сумму 1 млрд руб. в качестве помощи в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.
Правда, это не выделение миллиарда в прямом смысле этого слова. Это выделение различных ресурсов на эту сумму.
- «Вконтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты для рекламного продвижения малых и средних предприятий.
- На «Юле» можно будет разместить до 200 бесплатных объявлений для компаний, оказывающих услуги дистанционно. А также, будет возможность продвигаться за бонусы.
- Delivery Club снижает комиссию для партнеров.«Вконтакте» выделит для кафе и ресторанов гранты на первое продвижение.
- «Ситимобил» компенсирует простой водителям, заразившимся коронавирусом. А также, тем, кто находятся на карантине из-за контакта с больными.
- Агентство недвижимости «33 слона» откажется от своей комиссии в пользу риелторов, а HR-сервис Worki начислит на аккаунты пострадавших от кризиса бизнесов бонусы и позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг.
Ранее Яндекс и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По последним данным в России 677 заболевших, 2 умерших и 36 выздоровевших.