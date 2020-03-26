1 млрд для бизнеса. Mail.ru Group поделится

Mail.ru Group выделит малому и среднему бизнесу ресурсы на сумму 1 млрд руб. в качестве помощи в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.

Правда, это не выделение миллиарда в прямом смысле этого слова. Это выделение различных ресурсов на эту сумму.

«Вконтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты для рекламного продвижения малых и средних предприятий.

и удвоят бюджеты для рекламного продвижения малых и средних предприятий. На «Юле» можно будет разместить до 200 бесплатных объявлений для компаний, оказывающих услуги дистанционно. А также, будет возможность продвигаться за бонусы.

можно будет разместить до 200 бесплатных объявлений для компаний, оказывающих услуги дистанционно. А также, будет возможность продвигаться за бонусы. Delivery Club снижает комиссию для партнеров.«Вконтакте» выделит для кафе и ресторанов гранты на первое продвижение.

снижает комиссию для партнеров.«Вконтакте» выделит для кафе и ресторанов гранты на первое продвижение. «Ситимобил» компенсирует простой водителям, заразившимся коронавирусом. А также, тем, кто находятся на карантине из-за контакта с больными.

компенсирует простой водителям, заразившимся коронавирусом. А также, тем, кто находятся на карантине из-за контакта с больными. Агентство недвижимости «33 слона» откажется от своей комиссии в пользу риелторов, а HR-сервис Worki начислит на аккаунты пострадавших от кризиса бизнесов бонусы и позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг.

Ранее Яндекс и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По последним данным в России 677 заболевших, 2 умерших и 36 выздоровевших.