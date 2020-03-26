Почта запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО.

Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу, сообщает пресс-служба.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.