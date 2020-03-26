Как коронавирус повлияет на летние отпуска

Сервис Работа.ру выяснил, как новости о распространении коронавирусной инфекции повлияли на отпускные планы россиян. В исследовании приняли участие более 4000 пользователей сервиса из всех регионов России.

64% опрошенных заявили, что не планируют в ближайшие пару месяцев уходить в отпуск. Каждый десятый вовсе отменил отдых из-за распространения вируса.

Каждый шестой участник опроса отметил, что будет брать положенный отпуск, но проведет его дома или на даче. О путешествии по России задумываются 7% россиян. И только 3% респондентов не пугают новости о вирусе, и они по-прежнему планируют отдых за границей.

Ранее Работа.ру узнала у сотрудников российских компаний, кто из них перешел на удаленную работу. Выяснилось, что весь штат на «удаленку» перевели только 3% компаний. Большинство участников опроса (85%) отметили, что они по-прежнему продолжают ходить на работу. Ещё 5% респондентов рассказали, что у них в компании переход на «удаленку» носит рекомендательный характер. А 7% опрошенных указали, что в их компании на дистанционную работу перевели только некоторые департаменты и отделы.