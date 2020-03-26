Собянин оставил домашних питомцев без еды и лекарств

В Москве вводятся жесткие меры из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля. Указ мэра был изменен сегодня.
Закрываются все заведения общественного питания и даже розничные магазины. Разрешено будет работать только аптекам, продовольственным магазинам и объектам розничной торговли, реализующим товары первой необходимости.
Список таких товаров приведен в приложении к Указу:
- Санитарно-гигиеническая маска
- Антисептик для рук
- Салфетки влажные
- Салфетки сухие
- Мыло туалетное
- Мыло хозяйственное
- Паста зубная
- Щетка зубная
- Бумага туалетная
- Гигиенические прокладки
- Стиральный порошок
- Подгузники детские
- Спички
- Свечи
- Пеленка для новорожденного
- Шампунь детский
- Крем от опрелостей детский
- Бутылочка для кормления
- Соска-пустышка
- Бензин автомобильный
- Дизельное топливо
Кроме того в списке нет зоотоваров и ветеринарных аптек. Наши братья меньшие не должны есть и лечиться? Еще 20 марта Союз предприятий зообизнеса обращался к Собянину с просьбой не закрывать зоомагазины. Домашние животные требуют правильного питания и ухода. И им не объяснить, что они сегодня не будут есть привычный корм, потому что мэр велел закрыть магазины. А для многих животных необходим только определенный корм из-за состояния здоровья. Однако в списке товаров к Указу зоотоваров нет.