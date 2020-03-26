Собянин оставил домашних питомцев без еды и лекарств

В Москве вводятся жесткие меры из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля. Указ мэра был изменен сегодня.

Закрываются все заведения общественного питания и даже розничные магазины. Разрешено будет работать только аптекам, продовольственным магазинам и объектам розничной торговли, реализующим товары первой необходимости.

Список таких товаров приведен в приложении к Указу:

Санитарно-гигиеническая маска Антисептик для рук Салфетки влажные Салфетки сухие Мыло туалетное Мыло хозяйственное Паста зубная Щетка зубная Бумага туалетная Гигиенические прокладки Стиральный порошок Подгузники детские Спички Свечи Пеленка для новорожденного Шампунь детский Крем от опрелостей детский Бутылочка для кормления Соска-пустышка Бензин автомобильный Дизельное топливо

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Список странный. Возникает вопрос, достаточно ли в любом магазине положить у кассы бутылочку или пеленку и работать как обычно? Ведь представить себе магазин, торгующий только пеленками, детским кремом, бутылочками и сосками, несколько сложно.

Кроме того в списке нет зоотоваров и ветеринарных аптек. Наши братья меньшие не должны есть и лечиться? Еще 20 марта Союз предприятий зообизнеса обращался к Собянину с просьбой не закрывать зоомагазины. Домашние животные требуют правильного питания и ухода. И им не объяснить, что они сегодня не будут есть привычный корм, потому что мэр велел закрыть магазины. А для многих животных необходим только определенный корм из-за состояния здоровья. Однако в списке товаров к Указу зоотоваров нет.