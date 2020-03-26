Коронавирусная ситуация в России улучшится: прогноз от Путина

Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках, заявил Президент Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос конечно в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему. И все те люди, которые пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов», — цитирует его слова ИА ТАСС.

Президент выразил уверенность, что жесткость ограничительных мер, связанных с коронавирусом, позволит ускорить борьбу с этой угрозой.

Он не исключил, что ситуация с распространением коронавируса может пойти на спад раньше, чем через два - три месяца.