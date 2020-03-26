В ВОЗ считают, что в России не нужен жесткий карантин

Пока жесткий карантин в России и Москве не является необходимой мерой, если люди будут соблюдать дисциплину и установленные властями правила.

Об этом завила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Если Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период без тяжелых карантинов, когда вирус угрожает всем. Если будет нужно, уверена, и эта мера будет применена. Но на этот момент кажется, что она еще не нужна», — цитирует ее слова «Интерфакс».

«Меры, которые принимает Россия, очень правильные, Россия находится на шаг впереди», — отметила Вуйнович.

Она также сказала, что пока никто не может дать прогнозов по времени окончания пандемии и ограничительных мер: «Никто не знает, когда закончится. Я не Нострадамус. Чем лучше мы сможем соблюдать правила, тем быстрее вирус уйдет».

Напомним, сегодня прогноз по ситуации с коронавирусом дал Президент Владимир Путин.