Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

Госавтоинспекция минимизирует общение с водителями, сообщается на сайте ведомства.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. А за нарушение сроков регистрации транспортных средств временно не будут штрафовать.

Будет исключено направление водителей в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел, их по возможности должны рассматривать на месте происшествия. Но если это все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности — через окна приема.

Присутствие водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов дорожно-патрульной службы сведут к минимуму.

Всех сотрудников ГИБДД должны обеспечить масками. Помещения — подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.