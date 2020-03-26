Утвердили новый ФСБУ «Запасы». Применять его надо с 2021 года

И наконец о бухгалтерии: утвержден новый федеральный стандарт по бухучету для негосударственного сектора «Запасы». Приказ Минфина от 15.11.2019 № 180 опубликован на официальном портале НПА.

Новый ФСБУ 5/2019 очень сильно отличается от старого ПБУ 5/01. В состав запасов добавлены объекты незавершенного производства и недвижимость для продажи. Запасы теперь нужно будет оценивать дважды: при признании и после него.

В стандарте появилось понятие «справедливой стоимости», рассчитать её надо по МСФО в случае, если оплата произведена неденежными средствами.

Новый стандарт смогут не применять микропредприятия, но только в том случае, если они имеют право вести упрощенный бухучет. Остальные предприятия применять ФСБУ обязаны. Исключение есть только по запасам для управленческих нужд — компания может принять решение не применять по ним новый стандарт, но должна будет это отразить в пояснениях к отчетности.

ФСБУ «Запасы» обязателен к применению, начиная с отчетности за 2021 год.