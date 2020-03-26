Полиция не будет проводить рейды в поисках детей на улицах. Не верьте фейкам

В сети и мессенджерах идет массовая рассылка информации о том, что с 25 марта по 12 апреля полиция будет проводить рейды для выявления детей и подростков в торговых центрах, в общественном транспорте и просто на улице.

Так вот это всё неправда. На сайтах региональных МВД уже появились опровержения этим слухам. Так, Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что ничего подобного не будет. Подобные же предупреждения размещены и на сайтах других регионов.

Полицейские предупреждают, что за распространение фейков предусмотрена административная ответственность. Штраф по части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») для граждан установлен в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.