Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом. Проект постановления оказался в распоряжении УНП.
Документ пока не может быть принят Кабмином, потому что у него нет еще прав. Судя по тексту будущего постановления, в статью 4 Налогового кодекса внесут пункт 3, которым дадут право исполнительной власти переносить сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в особых ситуациях.
Что же предлагается сделать:
- Приостановить до 1 мая 2020 года назначение и проведение выездных проверок. При этом течение сроков тоже приостанавливается.
- Продлить для ИП, внесенных в реестр МСП как микропредприятие, срок уплаты налога по УСН за 2019 год и авансовых платежей за 1 квартал 2020 года на три месяца.
- Продлить для организаций, являющихся микропредприятиями согласно реестру МСП, срок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал на три месяца. Срок уплаты авансов по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу тоже перенесут.
- Для организаций и ИП, включенных в реестр МСП, но не являющихся микропредприятиями, срок уплаты налогов будет продлен на три месяца только, если у них упала выручка за 1 квартал 2020 года на 30% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Это касается авансов по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал и ЕСХН за 1 полугодие. Необходимо будет предоставить подтверждение выручки за 10 дней до срока уплаты налогов.
- Для микропредприятий (в том числе ИП) будет отсрочка по уплате страховых взносов за работников на три месяца за периоды март-май 2020 года.
- Плательщикам торгового сбора (есть только в Москве) срок уплаты за 1 квартал перенесут на 3 месяца.
- Срок сдачи отчетности, которую надо сдавать в апреле-мае продлят на три месяца. Это касается всей отчетности, исключений вроде НДС в проекте нет.
- Санкции за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 119, 126, 129.7, 129.8 НК, совершенные до 1 мая 2020 года, применяться не будут.
Еще раз отметим, что это пока проект, он нигде официально не публиковался.