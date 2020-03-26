Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом. Проект постановления оказался в распоряжении УНП.

Документ пока не может быть принят Кабмином, потому что у него нет еще прав. Судя по тексту будущего постановления, в статью 4 Налогового кодекса внесут пункт 3, которым дадут право исполнительной власти переносить сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в особых ситуациях.

Что же предлагается сделать:

Приостановить до 1 мая 2020 года назначение и проведение выездных проверок. При этом течение сроков тоже приостанавливается. Продлить для ИП, внесенных в реестр МСП как микропредприятие, срок уплаты налога по УСН за 2019 год и авансовых платежей за 1 квартал 2020 года на три месяца. Продлить для организаций, являющихся микропредприятиями согласно реестру МСП, срок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал на три месяца. Срок уплаты авансов по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу тоже перенесут. Для организаций и ИП, включенных в реестр МСП, но не являющихся микропредприятиями, срок уплаты налогов будет продлен на три месяца только, если у них упала выручка за 1 квартал 2020 года на 30% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Это касается авансов по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал и ЕСХН за 1 полугодие. Необходимо будет предоставить подтверждение выручки за 10 дней до срока уплаты налогов. Для микропредприятий (в том числе ИП) будет отсрочка по уплате страховых взносов за работников на три месяца за периоды март-май 2020 года. Плательщикам торгового сбора (есть только в Москве) срок уплаты за 1 квартал перенесут на 3 месяца. Срок сдачи отчетности, которую надо сдавать в апреле-мае продлят на три месяца. Это касается всей отчетности, исключений вроде НДС в проекте нет. Санкции за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 119, 126, 129.7, 129.8 НК, совершенные до 1 мая 2020 года, применяться не будут.

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Следует иметь ввиду, что все отсрочки не будут даваться тем, у кого снизится среднесписочная численность работников из-за сокращений. А вот увольнения по собственному желанию допустимы.

Еще раз отметим, что это пока проект, он нигде официально не публиковался.