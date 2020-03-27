В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

В администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус.

Речь идет как о минимум об одном случае, пишет РБК по информации одного из источников. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК. Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно. В УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнула Крылова.

В четверг, 26 марта, стало известно, что один из сотрудников аппарата правительства России отправлен на карантин в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция», — сказал собеседник РБК.