ЕГЭ и поступление в ВУЗы скорее всего перенесут. Депутат направил предложение Голиковой

Депутат Госдумы Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру с предложением о переносе сроков ЕГЭ и поступления в ВУЗы.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников, совместно с Институтом прогрессивного образования просим Вас рассмотреть предложение о переносе основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, с соответствующей корректировкой сроков федеральной кампании по поступлению в вузы и набору абитуриентов из выпускников школ», – говорится в письме (источник РИА Новости).

Причем, главной причиной для переноса экзаменов является не только и не столько распространение инфекции. А тот факт, что школьники на дистанционное обучение резко снизило качество подготовки обучающихся.

Плюс – ЕГЭ и так является очень стрессовым испытанием. А тут еще и на фоне пандемии.