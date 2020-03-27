Алкоголь просят ограничить к продаже на время эпидемии

Член Общественной палаты Хамзаев написал письмо Мишустину с просьбой ограничить продажи алкоголя. Не более литра на человека крепостью от 9 градусов.

«Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — отметил Хамзаев (источник RT).

Он также отметил, что ВОЗ рекомендовала воздержаться от алкоголя на период эпидемии.

С другой стороны, учитывая русский менталитет, скорее всего, все в страхе о запрете одного из «карантинных» развлечений побегут массово скупать содержимое алкогольных отделов. Ждем очередной ажиотаж.

А вообще, той же водкой можно и внешнюю дезинфекцию проводить. С учетом, что спиртовые салфетки в аптеках на вес золота.