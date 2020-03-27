Путин предложил отменить санкции на время эпидемии. Коротко из выступления на G20

Тезисно о выступлении Путина на саммите G20. Обмен информацией, кредиты в МВФ по ставке 0%, «зеленые коридоры» на таможне.

1. Предложено обмениваться достоверной информацией со странами «двадцатки» о распространении пандемии и принимаемых мерах.

2. Нужен общий план действий по стабилизации ситуации, поддержки экономик и восстановления взаимного доверия на мировых рынках. Россия выделяет 1,2% ВВП на борьбу с кризисом.

3. Также предлагается под эгидой МВФ создать специальный фонд, финансируемый за счет центральных банков. Из которого каждый член МВФ сможет заимствовать на длительный строк по нулевой ставке пропорционально его доле.

4. Этот тезис мы приведем полностью и прокомментируем:

«Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочек поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

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Это прямое предложение отменить взаимные санкции. Хотя Россия свои санкции на лекарства и товары первой необходимости, по сути, уже отменила.

«В идеале мы должны ввести, солидарный мораторий на, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи».

5. Предложено усилить взаимодействие G20 на уровне экономических советников лидеров государств.

«Они имеют прямой доступ к лидерам государств и могут оперативно, неформально, достаточно быстро принимать решение».

6. Также Путин предложил реорганизовать глобальные мировые организации (ООН?), поскольку, по его мнению, «механизма автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них нет».

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Вполне конструктивные предложения с учетом мировой ситуации, Вопрос, примут ли их.