Депутатов Госдумы проверят на коронавирус

Хотя бывший главный санитарный врач предлагал проверить вообще весь штат, вместе с помощниками.

«Я точно знаю, что коронавирус не отличит удостоверение депутата от удостоверения сотрудника, поэтому если что-то и делать, то надо делать все в комплексе, иначе в чем смысл» – считает Онищенко.

По его мнению, предлагаемые депутатам сборы проб на вирус – «это в большей степени политический фактор, хотя бы с точки зрения того, что депутаты во время пленарного свидания находятся в одном здании, это может быть каким-то оправданием таким мерам» (источник Интерфакс).

С другой стороны, если посчитать и депутатов, и помощников, и посетителей Госдумы – это енсколько тысяч человек в день. По-хорошему, проверять нужно вообще всех. Хотя часть штата уже перевели на удаленку, а в самом здании Госдумы предпринимают меры по дезинфекции и защите.