Порядок расчета больничных временно изменят

В Госдуму внесли правительственный законопроект «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

Согласно будущему закону, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный календарный месяц, ниже МРОТ, такое пособие выплачивается в размере, исчисляемом исходя из МРОТ. Т.е. пособие для тех, у кого маленький стаж или его нет вовсе, увеличится.

При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Кроме того, законопроектом предлагается приостановить до 1 октября 2020 г. обязанность подачи заявлений о назначении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка на новый срок. Т.е. выдача пособий должна продлеваться автоматически.

Пособия по новым правилам будут начисляться с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, а правила по ежемесячным выплатам на детей действуют с 1 апреля по 1 октября 2020 года.