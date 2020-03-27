Производителям гречки грозят уголовкой за картельный сговор

Производителей гречки заподозрили в картельном сговоре. А также, ФАС выявила факты придерживания товаров.
«Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения, то есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами будет доказан вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет включительно», – рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.
Кроме того, ФАС выявила факторы некоторого придерживания товаров, передает ИА ТАСС.
Как известно, в некоторых магазинах с прилавков исчезла гречка.