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Минфин сократит отчетность бюджетов из-за коронавируса

Минфин сократит бюджетную отчетность за 1 квартал этого года из-за коронавируса. Проекты приказов опубликованы для обсуждения.

Бюджетным и автономным учреждениям не надо будет сдавать:

  1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
  2. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
  3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
  4. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Казенные учреждения смогут не сдавать отчет по форме 0503128-НП.

Часть отчетов можно будет формировать в упрощенной форме.

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