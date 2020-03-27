Минфин сократит отчетность бюджетов из-за коронавируса

Минфин сократит бюджетную отчетность за 1 квартал этого года из-за коронавируса. Проекты приказов опубликованы для обсуждения.
Бюджетным и автономным учреждениям не надо будет сдавать:
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).
Казенные учреждения смогут не сдавать отчет по форме 0503128-НП.
Часть отчетов можно будет формировать в упрощенной форме.