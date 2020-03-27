Минфин сократит отчетность бюджетов из-за коронавируса

druid78 Так все таки когда сдавать УСН за 2019 год???? До 6 апреля или до 31 марта????... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность

stalk В эти боксы страшно кидать отчет. Потом его могут вообще не найти после такой неразберихи.... Или... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность

Огурец Корнишонов ЭДО для этого не нужно. Просто в формате эксель на почту сбрасываем друг другу.А когда расплачива... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

ДмитрийW в том числе и лжецы в истории и экономике. Я вот знаю одного знаменитого лживого подонка, ну или ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

Над.К Так у них боксы стоят, чтобы туда кидать отчетность. Так что сам факт отсутствия приема ни о чем ... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность

ankudinova Как при этом получить информацию о текущей задолженности студента, если вся сумма за несколько ле... 1С:БГУ и стандарт «Долгосрочные договоры»: как все настроить

VikaV2193 Про историю не знаю, не могу сказать. А в экономике карьеристы и врут (там даже не за деньги), те... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

OksanaO Я считаю, что все должны выйти на работу. А потом, после принятия поправок в Конституцию про боже... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

ДмитрийW О части экономической и исторической науки у меня сложилось мнение что они или идиоты, или нагло ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

VikaV2193 В экономике в науке, вообще творится ужас что. Словами описать цензурными нельзя это все. Там даж... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

ananasik-s Моя пенсионерка уже на даче (всегда так рано выезжает) - и я этому очень рада. А магазины и в дер... Из-за ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

VikaV2193 У нас из 50 человек остались здесь в РФ в науке только 2 человека, у меня выпуск 96 года. Причем ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

mizeri Что именно имеется в виду, мы не работаем с ЭДО, поэтому вся документация в печатном виде, чеки к... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю