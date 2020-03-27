ЕГЭ перенесли. Экзамен начнется 8 июня

Минпросвещения в связи с распространением коронавирусной инфекции приняло решение о переносе срока проведения Единого государственного экзамена.
Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
Ранее на «Клерке» писали о возможном переносе экзаменов из-за угрозы распространения болезни, и из-за низкого качества дистанционного обучения детей.
На данный момент в России 1036 заболевших. 45 человек выздоровело (данный с сайта «Стопкоронавирус.рф»)