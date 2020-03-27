Российская косметическая компания MIXIT начала выпускать исключительно одни антисептики

Российская компания MIXIT «Лаборатория современной косметики» в связи с острой эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса с 16 марта переориентировала все производственные мощности под выпуск антисептических средств.
Перезапуск производства MIXIT был осуществлен в течение 1 недели:
Компания гарантирует наличие средств в условиях повышенного риска заражения инфекцией до стабилизации ситуации в стране, передает портал vc.ru.
Стоимость санитайзеров составляет от 245 рублей за 50 мл продукта.
Часть выпущенных средств компания MIXIT передала безвозмездно в благотворительные фонды.
Добавим, компания также начала производить защитные хлопковые многоразовые маски. Бренд выражает готовность адаптироваться под реальность и потребности граждан в нелегкое время.