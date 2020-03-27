Российская косметическая компания MIXIT начала выпускать исключительно одни антисептики

RelictEmpire хмм... странно... срок, стало быть, обнуляем, но при этом пенсионный возраст не обнуляем, да и на... Путин предложил обложить налогом банковские вклады

Natalia_Ars Да.. я тоже не вижу смысла в отсрочках. Если бы снизили налоги, хотя бы временно, это бы была реа... Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

stichh По идее налоговый орган так же должен подчиняться указу президента, или фнс это отдельное государ... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность

druid78 Так все таки когда сдавать УСН за 2019 год???? До 6 апреля или до 31 марта????... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность

stalk В эти боксы страшно кидать отчет. Потом его могут вообще не найти после такой неразберихи.... Или... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность

Огурец Корнишонов ЭДО для этого не нужно. Просто в формате эксель на почту сбрасываем друг другу.А когда расплачива... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

ДмитрийW в том числе и лжецы в истории и экономике. Я вот знаю одного знаменитого лживого подонка, ну или ... Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю

Над.К Так у них боксы стоят, чтобы туда кидать отчетность. Так что сам факт отсутствия приема ни о чем ... Срок сдачи бухотчетности перенесли на 6 апреля. По налогам по-прежнему неизвестность