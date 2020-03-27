Налоговики не уничтожат ваши персональные данные, даже если вы очень попросите

ФНС не будет уничтожать персональные данные, даже если налогоплательщик потребует это сделать. Такой вывод сделан в письме от 23.03.2020 № БС-3-6/2293@.

Судя по тексту письма, кто-то обратился в налоговые органы с требованием уничтожить свои персональные данные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». И налоговикам пришлось объяснять, почему они не должны этого делать.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить их обработку без согласия гражданина при наличии оснований, указанных в законе. Одно из таких оснований — исполнение полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Обработка сведений о субъектах персональных данных осуществляется налоговыми органами для достижения целей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и выполнения возложенных на налоговые органы функций, полномочий и обязанностей. Соответственно, налоговые органы вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

Учитывая, что уничтожение персональных данных гражданина повлечет невозможность исполнения обязанностей, возложенных на ФНС, то требование об уничтожении персональных данных не может быть удовлетворено.