Зоомагазинам разрешили работать в нерабочую неделю

В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в Москве в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Это исключение сделано по многочисленным просьбам граждан.
Также в период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 могут продолжать работу салоны связи.
Напомним, еще 20 марта Союз предприятий зообизнеса обращался к Собянину с просьбой не закрывать зоомагазины. Домашние животные требуют правильного питания и ухода. И им не объяснить, что они сегодня не будут есть привычный корм, потому что мэр велел закрыть магазины.