Зоомагазинам разрешили работать в нерабочую неделю

В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в Москве в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Это исключение сделано по многочисленным просьбам граждан.

Также в период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 могут продолжать работу салоны связи.

Напомним, еще 20 марта Союз предприятий зообизнеса обращался к Собянину с просьбой не закрывать зоомагазины. Домашние животные требуют правильного питания и ухода. И им не объяснить, что они сегодня не будут есть привычный корм, потому что мэр велел закрыть магазины.