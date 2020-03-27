ФНС опубликовала списки организаций и ИП, которым приостановили взыскания из-за коронавируса

ФНС опубликовала списки налогоплательщиков, по которым приостанавливаются налоговые взыскания до 1 мая.

На той же странице опубликованы письма ФНС, в которых даны указания нижестоящим территориальным органам о приостановке, в том числе и технического плана (действий с программным обеспечением ФНС).

Если у вас есть налоговые долги, поищите себя в списке. Может вам тоже дали отсрочку. Но учтите, что дают её не всем. Списки сформированы по тем видам деятельности, по которым приняты решения о приостановке взысканий.