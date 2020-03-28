Правительство утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.
С 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране объявлены нерабочие дни. Работать могут только предприятия, перечисленные в пункте 2 Указа Президента РФ № 206. В подпукте «в» этого пункта указаны организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.
В принятом Кабмином постановлении конкретизируется, кто относится к таким организациям:
«Организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе собслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации»
В документе указано, что организации торговли могут продавать любые товары, если у них в ассортименте есть товар из утвержденного перечня:
- Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)
- Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
- Санитарно-гигиеническиеизделия и туалетные принадлежности
- Средства индивидуальной защиты
- Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
- Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
- Бензин, дизельное топливо, газ
- Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)
- Оборудование электрическое
- Кабельная продукция
- Приборы бытовые
- Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
- Предметы садово-огородные и инвентарь
- Строительные и отделочные материалы и инструменты
- Санитарно-технические изделия
- Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
- Печатные средства массовой информации
- Спички
- Свечи
- Похоронные принадлежности
- Очки, линзы и их части
- Табачная продукция
- Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента
Организациям общественного питания разрешено оказывать услуги только дистанционно.
Следует иметь ввиду, что региональными властями могут быть установлены более жесткие меры.