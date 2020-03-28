Правительство утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Постановление опубликовано на сайте Кабмина.

С 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране объявлены нерабочие дни. Работать могут только предприятия, перечисленные в пункте 2 Указа Президента РФ № 206. В подпукте «в» этого пункта указаны организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

В принятом Кабмином постановлении конкретизируется, кто относится к таким организациям:

«Организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе собслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации»

В документе указано, что организации торговли могут продавать любые товары, если у них в ассортименте есть товар из утвержденного перечня:

Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек) Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие Санитарно-гигиеническиеизделия и туалетные принадлежности Средства индивидуальной защиты Медицинские изделия и дезинфицирующие средства Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) Бензин, дизельное топливо, газ Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) Оборудование электрическое Кабельная продукция Приборы бытовые Оборудование компьютерное, электронное и оптическое Предметы садово-огородные и инвентарь Строительные и отделочные материалы и инструменты Санитарно-технические изделия Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения Печатные средства массовой информации Спички Свечи Похоронные принадлежности Очки, линзы и их части Табачная продукция Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента

Организациям общественного питания разрешено оказывать услуги только дистанционно.

Следует иметь ввиду, что региональными властями могут быть установлены более жесткие меры.