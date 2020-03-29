Свыше 1 тыс. заражений коронавирусом зафиксировано в Москве. Новый летальный исход

Более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, заболевших становится больше, пишет Собянин в своем блоге.

«Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто», – написал Собянин в воскресенье на своем личном сайте.

Около 20% пожилых москвичей не соблюдают режим самоизоляции. Но большинство москвичей прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

В РФ за сутки зафиксировано 4 летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус, всего скончались 8. Таким образом, число скончавшихся пациентов в Москве с подтвержденным Covid-19 достигло шести. Пациент в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом пневмония и заражением коронавирусом умер в одной из больниц Москвы. Он также страдал множественными хроническими заболеваниями, сообщает в воскресенье московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 270 новых случаев Covid-19 отмечено в России за сутки, общее число выросло до 1534.

Около 55 тыс. точек питания и магазинов закрылись в Москве в субботу. Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать разметку для дистанции между посетителями.

Число пассажиров метро Москвы сократилось втрое по сравнению с «обычной» субботой.