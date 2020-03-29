Мэрия Москвы будет платить по 19500 рублей в месяц жителям города, которые потеряют работу из-за коронавируса

Над.К Я не сужу по большим городам. Как раз сейчас в маленьких будет проще решить вопрос. Через знакомы... Утвержден перечень товаров, которыми можно торговать в нерабочую из-за коронавируса неделю

zaratushtra Есть мнение, что все таки безопаснее всего из отпуска уволить по соглашению сторон.... Сотрудник может уволиться даже во время отпуска

hub Для не дорогих запчастей в розничных. Особенно в небольших населенных пунктах как наш где населен... Утвержден перечень товаров, которыми можно торговать в нерабочую из-за коронавируса неделю

forest_imp Что рассказать? Я написал - отличается от гриппа только тяжестью протекания. Тысяча человек в ден... Зоомагазинам разрешили работать в нерабочую неделю

forest_imp Ага, или как сейчас: получить тысячи людей, вынужденных жрать макароны "красная цена", потому что... Зоомагазинам разрешили работать в нерабочую неделю