Как получить пропуск для передвижения по Москве? Ждем официальный документ

Пока точной информации нет, ждем официальный документ от мэрии. Но, предположительно, нужно будет зарегистрироваться на сайте мэрии.

Источник близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил, что «умная система контроля», о которой говорит Собянин, подразумевает, что каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) и заявить, где он сейчас фактически живет (прописка учитываться не будет). После этого каждому жителю выдадут QR-код — эти коды и будут теми пропусками для выхода из дома, о которых в своем обращении сказал Собянин. Их нужно будет предъявлять полиции по требованию (взято у «Медузы»).

Тут речь идет о пропуске с QR-кодом, который нужен чтобы ездить на работу, а также, чтобы выйти из дома в магазин, в аптеку, мусор вынести, с собакой погулять.

Специальный же пропуск, не ограничивающий передвижение по городу, будет выдаваться только в особом порядке. На данный момент такие пропуска даны медикам.