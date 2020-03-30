«Индекс самоизоляции» оценивает уровень изоляции городов на время эпидемии

Яндекс создал сервис «Индекс самоизоляции». Он оценивает уровень изоляции городов на время эпидемии коронавируса.

Как пишут сами создатели сервиса:

«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться. В эту субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3 балла. На следующем графике видно, что с каждой неделей индекс в целом растёт, но всё ещё остаётся довольно низким. Жёлтый уровень самоизоляции в среднем за день фиксировался только в выходные и праздничный понедельник 9 марта. Все рабочие дни пока красные».

В исследование включены данные российских городов, а также города СНГ.

Также индекс самоизоляции вместе с распространением инфекции появился на Яндекс-картах: