33,4 миллиарда регионам для новых койко-мест. И другие новые меры Правительства в тезисах

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением инфекции. Кратко в тезисах.

Выделяют 33,4 млрд руюлей 77 регионам на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и оснащение их медицинским оборудованием

Выделяют 5,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства на закупку автомобилей скорой помощи. В регионы поставят около 1200 автомобилей.

Собянин заявил о том, чтодителей Москвы игнорируют предписания о самоизоляции.

В связи с этим, до конца этой недели введут «умную систему», которая позволит практически полностью контролировать передвижение граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать.

Глава минздрава рассказал о развертывании дополнительного числа коек до 100 тысяч. Сейчас развернуто 78 тысяч.

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Также будут привлекать дополнительно 40 тысяч медработников из числа студентов последних курсов, ординаторов, аспирантов.

Семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем.

ФМБА тоже развертывает дополнительные койки. Будет 3633, из них реанимационных 600.

В Москве с 30 марта открыты три центра только на приём коронавирусных больных: центр Бурназяна (Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна), центр оториноларингологии (Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России), полностью перепрофилированный, и 85-я медсанчасть.

Глава Роспотребнадзора сообщила по цифрам. Зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах Российской Федерации. География расширяется. Хочу отметить, что больше 25% – это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе. Почти 1100 – это лица, приехавшие из других стран и привёзшие нам инфекционное начало, которым они заразили своих коллег по работе и домашних.

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Не прекращается поток россиян из «заразных» стран.

«На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем порядка, которые находятся на самоизоляции, и обеспечение этой самоизоляции представляет значимые проблемы. Но вместе с тем в первые двое суток вместе с Министерством внутренних дел нам удаётся взять под контроль порядка 82% всех въехавших (они объявляются), для ещё примерно 20% – это время, необходимое на пересечения территории Российской Федерации до достижения места их окончательного пребывания» – сообщила Попова.

Внедрение новой системы слежения, по мнению главы Роспотребнадзора, «даст более серьёзный эффект в более короткий период».