33,4 миллиарда регионам для новых койко-мест. И другие новые меры Правительства в тезисах

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением инфекции. Кратко в тезисах.
- Выделяют 33,4 млрд руюлей 77 регионам на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и оснащение их медицинским оборудованием
- Выделяют 5,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства на закупку автомобилей скорой помощи. В регионы поставят около 1200 автомобилей.
В связи с этим, до конца этой недели введут «умную систему», которая позволит практически полностью контролировать передвижение граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать.
Глава минздрава рассказал о развертывании дополнительного числа коек до 100 тысяч. Сейчас развернуто 78 тысяч.
Также будут привлекать дополнительно 40 тысяч медработников из числа студентов последних курсов, ординаторов, аспирантов.Семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем.
ФМБА тоже развертывает дополнительные койки. Будет 3633, из них реанимационных 600.
В Москве с 30 марта открыты три центра только на приём коронавирусных больных: центр Бурназяна (Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна), центр оториноларингологии (Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России), полностью перепрофилированный, и 85-я медсанчасть.
Глава Роспотребнадзора сообщила по цифрам. Зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах Российской Федерации. География расширяется. Хочу отметить, что больше 25% – это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе. Почти 1100 – это лица, приехавшие из других стран и привёзшие нам инфекционное начало, которым они заразили своих коллег по работе и домашних.
Не прекращается поток россиян из «заразных» стран.«На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем порядка 737 тысяч россиян, которые находятся на самоизоляции, и обеспечение этой самоизоляции представляет значимые проблемы. Но вместе с тем в первые двое суток вместе с Министерством внутренних дел нам удаётся взять под контроль порядка 82% всех въехавших (они объявляются), для ещё примерно 20% – это время, необходимое на пересечения территории Российской Федерации до достижения места их окончательного пребывания» – сообщила Попова.
Внедрение новой системы слежения, по мнению главы Роспотребнадзора, «даст более серьёзный эффект в более короткий период».