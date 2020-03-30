С 1 апреля начинается эксперимент по маркировке воды

Несмотря на катастрофическую ситуацию в экономике, Правительство приняло решение о начале эксперимента по маркировке бутилированной воды с 1 апреля. Постановление от 27.03.2020 № 348 опцбликовано сегодня.

Функции оператора возложены на ООО «Оператор-ЦРПТ», как и по всей другой обязательной маркировке

Эксперимент продлится до 1 марта 2021 года. Участие в нем добровольное.

Маркировке будут подлежать воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.