Москвичам продлили самоизоляцию до 14 апреля

Режим самоизоляции в Москве необходимо соблюдать до 14 апреля. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Так, выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи, позже будут введены спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.