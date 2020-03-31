Регионам разрешили вводить налог для самозанятых

Депутаты Госдумы сегодня приняли сразу в трех чтениях поправку в закон о налоге на профессиональный доход, дающую право регионам самостоятельно вводить налог для самозанятых.

Автор поправок, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, уверен, что закон сейчас крайне необходим, поскольку регистрация самозанятых происходит бесконтактным путем, без посещения налоговой.

В настоящее время эксперимент по применению налога проводится в 23 субъектах РФ. По состоянию на конец марта текущего года, количество граждан, перешедших на применение данного специального налогового режима составляет 550 тыс. человек.

После вступления поправок в силу, власти регионов сами будут решать, вводить им специальный налоговый режим для самозанятых или нет.