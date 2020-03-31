Выздоровели еще 44 человека. Но дома все равно оставайтесь

По последним данным, в России выздоровели еще 44 человека. Из них 42 в Москве. Но выходить из дома без особой надобности не нужно.

«За прошедшие дни, в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию – прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (источник ТВЦ)

По количеству заразившихся на данный момент информация следующая: всего 1847 заразившихся, 16 умерло, 119 выздоровели. Данные взяты отсюда.