Клерк.Ру

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах.

Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

  • Москва – 387
  • Санкт–Петербург – 48
  • Республика Дагестан – 9
  • Свердловская область – 9
  • Мурманская область – 6
  • Республика Бурятия – 6
  • Республика Татарстан – 5
  • Пензенская область – 5
  • Ленинградская область – 3
  • Ростовская область – 3
  • Воронежская область – 2
  • Астраханская область – 2
  • Республика Башкортостан – 2
  • Тюменская область – 2
  • Приморский край – 2
  • Костромская область – 1
  • Республика Калмыкия – 1
  • Нижегородская область – 1
  • Самарская область – 1
  • Алтайский край – 1
  • Иркутская область – 1
  • Хабаровский край – 1
  • Магаданская область – 1
  • Республика Крым – 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных. Информация отсюда.

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