В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах, зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах.
Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.
- Москва – 387
- Санкт–Петербург – 48
- Республика Дагестан – 9
- Свердловская область – 9
- Мурманская область – 6
- Республика Бурятия – 6
- Республика Татарстан – 5
- Пензенская область – 5
- Ленинградская область – 3
- Ростовская область – 3
- Воронежская область – 2
- Астраханская область – 2
- Республика Башкортостан – 2
- Тюменская область – 2
- Приморский край – 2
- Костромская область – 1
- Республика Калмыкия – 1
- Нижегородская область – 1
- Самарская область – 1
- Алтайский край – 1
- Иркутская область – 1
- Хабаровский край – 1
- Магаданская область – 1
- Республика Крым – 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных. Информация отсюда.