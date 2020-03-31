Продажи ноутбуков резко увеличились

Накануне введения режима самоизоляции в России было продано рекордное количество ноутбуков.

Рост продаж в штучном выражении составил 138 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в аналитике компании GfK.

Продажи ноутбуков начали расти еще на 10-11 неделе 2020 года (продажи 11-й недели были на 27% выше, чем на 10-й неделе), что объясняется частично скачком курса рубля, который, как отмечают аналитики, является сильнейшим стимулом для российских потребителей, пытающихся реализовать отложенные планы покупки техники и электроники «по старым ценам», передает ИА ТАСС.

Другим фактором роста спроса, стала подготовка к переходу на удаленную работу, а далее и на карантин.