Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», – сказали врачи (источник Интерфакс).

Что в очередной раз доказывает, что болезнь очень заразна. Поэтому. все меры, принимаемые в последнее время – не просто так.

Больница в Коммунарке – одна из больниц, куда отправляют людей с подозрением на коронавирус. Там же они проходят лечение.

Всего в России 2334 заразившихся, 19 погибших и 131 человек выздоровел.