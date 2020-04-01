Правительство получило право вводить режим чрезвычайной ситуации

Подписан федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ, дающий правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории страны или ее части.

Принятие закона потребовалось для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости. В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций кабинет министров сможет взять на себя полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Правительство сможет в 2020 году принимать решения, касающегося особенностей организации и осуществления отдельных видов федерального государственного контроля (надзора), а также особенностей лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и иных разрешительных режимов.

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Кабмин получил право ограничивать торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок регистрации и обращения препаратов и медизделий, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, закон предлагает разрешить правительству устанавливать в 2020 году новые случаи для закупок у единственного поставщика. Также предложено позволить изменять сроки исполнения контракта, если возникли не зависящие от сторон обстоятельства, связанные с распространением коронавируса.

Помимо этого, дается возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Законом предусмотрена поддержка туроператоров. Вводится новая статья о возможности изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой «закрытой» стране.