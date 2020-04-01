Клерк.Ру

Кому дадут отсрочку по налогам: разъяснение ФНС

TASS

На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?

Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Напомним, с целью реализации мер поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года.

Такой порядок распространяется в отношении юрлиц и ИП:

  • относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в реестр субъектов МСП;
  • существляющих свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии и иных отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки (перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики).
В отношении лиц, относящихся к особым отраслям, списки налогоплательщиков и видов экономической деятельности, в отношении которых будут применяться данные меры, предоставляются:

📌 Реклама
Отключить

  • в отношении туристической отрасли — Министерством экономического развития Российской Федерации и Ростуризмом;
  • в отношении авиаперевозчиков — Росавицией;
  • в отношении области физической культуры и спорта — Министерством спорта Российской Федерации
  • в отношении искусства, культуры и кинематографии — Министерством культуры Российской Федерации.
Для идентификации налогоплательщиков как относящихся к иным отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, используются имеющиеся у налоговых органов сведения об основном виде экономической деятельности.

Предоставленные списки налогоплательщиков и ОКВЭД размещены на сайте ФНС.

📌 Реклама
Отключить

2

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить