Кому дадут отсрочку по налогам: разъяснение ФНС

На кого распространяется особый порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о получении отсрочки (рассрочки) взыскания налогов?
Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.
Напомним, с целью реализации мер поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года.
Такой порядок распространяется в отношении юрлиц и ИП:
- относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в реестр субъектов МСП;
- существляющих свою деятельность в отраслях туризма и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии и иных отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки (перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики).
- в отношении туристической отрасли — Министерством экономического развития Российской Федерации и Ростуризмом;
- в отношении авиаперевозчиков — Росавицией;
- в отношении области физической культуры и спорта — Министерством спорта Российской Федерации
- в отношении искусства, культуры и кинематографии — Министерством культуры Российской Федерации.
Предоставленные списки налогоплательщиков и ОКВЭД размещены на сайте ФНС.