Налоговики не получали доступ к электронным кошелькам. Не верьте фейкам

В соцсетях и СМИ опять гуляют слухи о доступе налоговиков к доходам граждан. На этот раз пугают тем, что ФНС сможет с 1 апреля получать информацию по электронным кошелькам.

Мы опять вынуждены давать опровержение. С 1 апреля 2020 года у банков появилась обязанность сообщать об открытии, закрытии или изменении реквизитов электронных кошельков1. Всё! Точно такая же обязанность у них давно есть по банковским картам граждан.

При этом правила предоставления информации по счетам и кошелькам физлиц с 1 апреля не меняются. Как и раньше, они могут предоставляться только по мотивированным запросам налоговиков, при наличии согласия руководителя региональных управлений ФНС. Или главы ФНС или его заместителей. Такие условия указаны в третьем абзаце пункта 2 статьи 86 Налогового кодекса не первый год.

Слухи о том, что любой инспектор в любой момент может влезть в ваши данные являются фейком.

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1Изменения внесены пп. «а» п. 29 ст. 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

