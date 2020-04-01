В Туркмении официально запрещено слово «коронавирус». По крайней мере, так пишут

Любопытную информацию можно порой найти в интернете. Так, есть мнение, подтвержденное несколькими исчточниками, что в Туркмении вообще нельзя употреблять слово «коронавирус».

«Власти Туркмении запретили использовать слово "коронавирус". Оно не употребляется не только в государственных СМИ в этой стране, но и отсутствует в информационных медицинских брошюрах, которые распространяются в школах и поликлиниках. Об этом сообщает организация "Репортёры без границ" со ссылкой на независимый сайт Turkmenistan Chronicle, заблокированный в стране, и Радио Азатлык (Туркменскую службу Радио Свобода)» (источник сайт «Радио Свобода»).

По официальным данным, в Туркмении нет заразившихся данной инфекцией. Нет их там и по данным сайта «Монитор коронавируса» и на карте рспространения болезни ВОЗ.

В России по состоянию на 1 апреля 2777 заболевших, из них 440 за последние сутки.