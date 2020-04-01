С 1 апреля выросли социальные пенсии. Для инвалидов, участников ВОВ, блокадников

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии, сообщает ТАСС.

Повышение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, в частности, 3,2 млн получателей соцпенсии, большинство из которых получают ее в связи с инвалидностью (речь идет о 2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров).

После индексации средний размер соцпенсии составит 9,85 тыс. рублей. Средний размер соцпенсии детям с инвалидностью вырастет до 14,5 тыс. рублей, соцпенсии инвалидам с детства первой группы — до 14,6 тыс. рублей.

Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей, а также лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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Как уточнили в ПФР, пенсия участников Великой Отечественной войны, имеющих право одновременно на государственную и страховую пенсии, вырастет в среднем до 39,8 тыс. рублей. Пенсия инвалидов вследствие военной травмы после индексации в среднем увеличится до 32,3 тыс. рублей. Кроме того, ветераны в апреле получат единовременные выплаты к Дню Победы.

Участники и инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, с Японией, вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Всего их 537,1 тыс. человек. А ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма — в размере 50 тыс. рублей. Всего таких граждан 611,4 тыс. человек, сообщили в Минтруде.