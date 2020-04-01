Лекарства официально разрешили заказывать онлайн с доставкой на дом

Лекарства по рецепту и без можно будет заказывать в интернете с доставкой до двери.

Сегодня в третьем чтении принят проект закона с разрешительными формулировками. Закон закрепляет возможность продажи дистанционным способом рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС. Порядок их продажи определит Правительство РФ.

С принятием поправок спешили. В условиях изоляции покупка лекарств сопровождается сложностями. Теперь пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями будет проще, лекарства получится добыть, не покидая дом.